40 bilim insanı arasında o isim de var! NASA'nın...

NASA'nın 31 Ekim'de fırlatacağı kızılötesi uzay teleskopu The James Webb Uzay Teleskobu'nda görev almak için seçilen 40 bilim insanı arasında Almanya'yı Türk astrofizikçi Akın Yıldırım temsil edecek.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk aşıyı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr.Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin ardından Almanya 'dan ikinci kez gururlandıran haber geldi. Türk göçmenlerin bilim insanı çocukları, hem Almanya'ya hem de dünyaya ne kadar faydalı olabileceğini bir kez daha göstermiş oldu.

ALMANYA'YI TEMSİL EDECEK

NASA'nın Hubble Teleskobu'nun yerini alacak olan yeni teleskobu James Webb Uzay Teleskobu'ndaki çalışamalarda Almanya'yı Türk astrofizikçi Akın Yıldırım temsil edecek. Almanya'da Max Planck Astrofizik Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan astrofizikçi Yıldırım, 31 Ekim'de uzaya fırlatılacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nda görevli 40 bilim insanın arasına girmeyi başardı.

TÜRK GÖÇMENLERİN GRURU OLDU