40-50 yaş aşılama ne zaman? Aşılama sırası hangi yaş grubunda?

Türkiye'de aşılama çalışmaları devam ediyor. Son bilim kurulu toplantısında haziran ayında aşılamanın daha da hızlanacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarının ardından pek çok aşı sırasını merak ediyor. Peki, 50 yaş üstü aşılama ne zaman? 50 yaş üstü aşılama başladı mı, ne zaman aşılanacak? 40 yaş aşılama ne zaman? İşte detaylar...

Türkiye’de aşılama süreci devam ediyor. Sinovac ve Biontech aşıları yapılmaya devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haziran ayında aşılamanın daha da hızlanacağını duyurdu. Kademeli olarak yaş gruplarına uygulanan aşılarda sırada hangi grubun olduğu merak ediliyor. Peki, 50 yaş üstü aşılama ne zaman? 50 yaş üstü aşılama başladı mı, ne zaman aşılanacak? 40 yaş aşılama ne zaman? İşte detaylar...

40 yaş ve 50 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Ocak ayında başlayan süreçte toplamda şu ana kadar 27.843.360 kişi aşılandı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenleri aşı programına alınmıştı. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenleri için aşı randevusu açıldı.

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Bakan Koca, ''1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Hazirandan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır.'' dedi.

AŞI SIRASI KİMDE?

Öğretmenler dışında Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlığı mensupları, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, cezaevleri, gıda ve taşımacılık sektöründekiler de aşılanmaya başladı. Yeni hedef, eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapmak. 50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak. Ardından da hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.