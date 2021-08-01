4 yıl önce babasını, şimdi de ağabeyini öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Muradiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Gezici ile şizofreni hastası olduğu öğrenilen ağabeyi Ramazan Sinan Gezici arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Doğan Gezici av tüfeğiyle ağabeyine ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ramazan Sinan Gezicinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gezici'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Doğan Gezicinin yakalanması için çalışma başlattı.
4 YIL ÖNCE DE BABASINI ÖLDÜRMÜŞ
Öte yandan, ağabeyini öldüren Doğan Gezicinin 2017 yılında babası Yahya Geziciyi de pompalı tüfekle öldürdüğü, 'taksirle adam öldürme' suçundan bir süre cezaevinde kalıp, serbest kaldığı ortaya çıktı.