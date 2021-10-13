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4 yıl hapis cezasıyla aranan 67 yaşındaki kadın yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 18:46 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 18:46

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Emine M. (67), saklandığı evde yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Emine M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Emine M.'nin Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesindeki bir evde saklandığı belirledi. Emine M., polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emine M., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.
 

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Kayseri hırsızlık ceza
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