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4 yaşındaki çocuk fare zehriyle annesi ve kardeşini zehirledi

AA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 21:51 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 21:51

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde oyun oynarken içine fare zehri kattığı sütten içen 4 yaşındaki çocuk, kardeşi ve annesi zehirlendi.


Karadoruk Mahallesi'nde 4 yaşındaki M.K.Y, oyun oynarken hamile olan  annesi Z.Y'nin hazırladığı süte fare zehri karıştırdı.
 
Bir süre sonra annesi, 2 yaşındaki kardeşi B.Y. ile birlikte sütten  içen M.K.Y, zehirlendi.
 
Yakınlarının haber vermesi üzerine, 112 Acil Sağlık ekiplerince İlçe  Devlet Hastanesine kaldırılan aile, ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve  Araştırma Hastanesine sevk edildi.
 
M.K.Y ile kardeşi B.Y. burada yapılan tedavinin ardından taburcu  edildi. Hamile anne Z.Y, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine  sevk edildi.

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Samsun Vezirköprü fare zehri
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