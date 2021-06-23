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4. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

AA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 18:13 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 18:13

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.


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