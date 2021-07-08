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4. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi!

AA |  08 Temmuz 2021 Perşembe - 21:58 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 22:10

Kapsamlı düzenlemeler getiren 4. Yargı paketi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yeni yasaya göre, boşanmış eşe karşı işlenilen suçların cezası artırılıyor.


Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi  Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel  Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 
 
Kanuna göre, idari başvurulara cevap verme süresi 60 günden 30 güne,  cevap verme süresinin kısaltılmasına bağlı olarak kesin olmayan cevaplar için  öngörülen bekleme süresi ise 6 aydan 4 aya indirilecek.
 
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, üst makamın  veya üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamın cevap verme süresi 60 günden 30  güne indirilecek. İdari eylemler nedeniyle dava açmadan önce idareye yapılan  zorunlu başvurulara ilişkin idareye tanınan 60 günlük cevap verme süresi de 30  güne düşürülecek.
 
Yargılamada yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve makul sürede  yargılanma hakkı ile hak arama hürriyetinin daha etkin korunması için idari yargı  mercilerince verilen nihai kararlar, gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde  yazılacak.
 
Düzenlemenin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden önce yapılmış idari  başvurular bakımından, idarenin cevap verme süresi 60 gün, kesin olmayan cevaplar  için öngörülen bekleme süresi ise 6 ay olarak devam edecek.
 
Kadına şiddetle mücadele
 
Kadına karşı şiddet eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesi ve  caydırıcılığın sağlanması amacıyla eşe karşı işlenen "kasten öldürme", "kasten  yaralama", "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarında kabul  edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanılan eşi de kapsayacak.
 
Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya  kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda, davaya  bakma yetkisi bakımından suçun işlendiği yer mahkemesine ilave olarak mağdurun  yerleşim yeri mahkemeleri de yetkili olacak. Düzenlemeyle, soruşturma ve  kovuşturma aşamalarında verilebilecek yetkisizlik kararları nedeniyle ortaya  çıkacak zaman ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.
 
Tanığın zorla getirilmesi
 
Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeret bildirmeksizin gelmeyen  tanıklar hakkında verilen zorla getirme kararlarının bildirilmesine ilişkin ilave  usul getiriliyor. Buna göre, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yargısal  etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla mevcut usule ek olarak zorla  getirme kararı; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi iletişim  bilgilerinin dosyada bulunması halinde bu araçlardan yararlanılarak da tanığa  bildirilecek.
 
İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai  saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır  bulunmayı taahhüt eden kişi, Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest  bırakılabilecek. Bu hüküm her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabilecek.  Taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği yer Cumhuriyet  savcısınca bin lira idari para cezası verilecek.
 
Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin  somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek.
 
Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu konudaki bir tahliye  isteminin reddine ilişkin hakim veya mahkeme kararlarında, mevcut koşullara ilave  olarak adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren deliller de somut  olayda gösterilecek ve kararda yer alacak.
 
Konutu terk etmeme yükümlülüğü, şahsi hürriyeti sınırlama sebebi  sayılarak, bu yükümlülük altında geçen her 2 gün, cezanın mahsubunda 1 gün olarak  dikkate alınacak.
 
Adli kontrol yükümlülüğü süresiz olmayacak
 
Düzenlemeyle, gerek soruşturma gerekse kovuşturma evresinde adli  kontrol yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği hususunun, yargı  mercilerince belirli aralıklarla incelenmesi zorunlu hale getirilecek.
 
Soruşturma evresinde, şüphelinin adli kontrol yükümlülüğünün devamının  gerekip gerekmeyeceği hususunda en geç 4 aylık aralıklarla Cumhuriyet savcısının  istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından bir karar verilecek.
 
Kovuşturma evresinde ise mahkeme, hakkında adli kontrol kararı bulunan  sanığın bu yükümlülüğünün devam edip etmeyeceğine en geç 4 aylık süre içinde  resen karar verecek.
 
Adli kontrol süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde  en çok 2 yıl olup, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek 1 yıl daha  uzatılabilecek. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise adli kontrol  süresi en çok 3 yıl olup, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek  uzatılabilecek. Ancak uzatma süresi, toplam 3 yılı, Türk Ceza Kanunu'nun İkinci  Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan  suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda 4 yılı geçemeyecek.
 
İddianamede delille ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilemeyecek
 
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi halinde olduğu gibi  beraat kararı verilmesi halinde de tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar, hakim  denetimi altında yok edilecek.
 
İddianamede olayların delillerle ilişkilendirilerek açıklandığı  bölümde, yüklenen suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan  bilgilere yer verilemeyecek.
 
İddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma tarihi; telefon, telgraf,  faks, elektronik posta gibi iletişim bilgilerinin dosyada bulunması halinde bu  araçlardan yararlanılarak da bildirilecek.
 
Kovuşturma evresine geçildiğinde çağrı kağıdına iddianame de  eklenecek.
 
Seri muhakeme usulünde yaptırımın belirlenmesi bakımından koşulları  bulunması halinde zincirleme suça ilişkin hükümler uygulanabilecek.
 
Mahkemece tespit edilen eksiklikler, Cumhuriyet savcısı tarafından  tamamlandıktan sonra talep yazısı yeniden düzenlenerek mahkemeye  gönderilebilecek.
 
Duruşma günü belirlendikten sonra basit yargılama usulü  uygulanamayacak.
 
Sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği  kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu  asliye ceza mahkemesi hakimine ait olacak. İtirazı incelemeye yetkili mercilerin  farklı olduğu hallerde, itirazların gecikmeksizin incelenmesi için karara itiraz  edilen sulh ceza hakimliği tarafından gerekli tedbirler alınacak. Sulh ceza  hakimliği işleri, asliye ceza hakimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme  yetkisi ağır ceza mahkemesi başkanına ait olacak.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle; açık ceza infaz  kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza  infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri  uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik  tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre, salgının  devam etmesi halinde Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı  tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere iki kez daha uygulanabilecek.  Böylelikle salgının sürmesi durumunda Kovid-19 izin süresinin en fazla 30 Kasım  2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
 
Hakim adayları ile avukat stajyerlerine Anayasa Mahkemesinde staj  yapma imkanı getirilecek.
 
Genel Kurulda, 4. Yargı Paketi'nin kabul edilmesinin ardından  Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
 

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4. Yargı paketi Meclis Genel Kurulu boşanmış eş
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