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İçişleri: 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

28 Ekim 2021 Perşembe - 16:02 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 16:07

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda, 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince jandarma insansız hava aracı ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
 

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