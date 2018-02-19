4 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde ve Hakkari Yüksekova Irak kuzeyi uzanımında, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

