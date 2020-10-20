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4 terörist etkisiz hale getirildi!

20 Ekim 2020 Salı - 14:48 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 14:50

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde 1'i Kandil kadrosundan olmak üzere 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.


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Zeytin Dalı pkk ypg
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