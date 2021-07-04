4 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 43 milyon 662 bin 75 TL. İşte, 4 Haziran Süper Loto çekilişine dair detaylar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 43 milyon 662 bin 75 TL. 4 Temmuz 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -7-14-22-36-54-60- oldu.

4 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Millipiyangoonline'da yer alan çekiliş, haftanın üç günü gerçekleştiriliyor ve her çekilişte kazandırmaya devam ediyor. Pazar akşamı yapılan Süper Loto çekiliş saat 21:30'da düzenlendi. Sonuçlara göre ise 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!