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4 Temmuz Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye sahibini buldu!

04 Temmuz 2021 Pazar - 20:29 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 20:29

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 376 bin 779 TL.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 376 bin 779 TL.4 Temmuz 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-17-24-25-28- ve +10 oldu.
 
4 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
 
Haftanın son Şans Topu çekilişi 4 Temmuz yani bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
 
ŞANS TIOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
 
Şans Topu çekilişi sonuçları belli olduğu zaman aşağıda yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz.
 
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
 
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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