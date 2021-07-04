4 Temmuz koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 COVID-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı.
50 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 404 olarak kayıtlarda yer aldı.
4 bin 161 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 314 bin 930'a yükseldi.
Test sayısı 61 milyon 671 bin 470'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 444 bin 786, vefat sayısı da 49 bin 924 oldu.
BAKAN KOCA: YENİ BİR EKRANDAN İZLEYECEĞİZ
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pandemi son durumu artık yeni tablodan izleneceğini belirterek, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" ifadelerini kullandı.