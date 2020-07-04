4 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları – Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşanırken, düğün sezonunun açılmasıyla Altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları düşecek mi? soruları da yoğunlaştı. İşte 4 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları…

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Düğün sezonun açılmasıyla, altın fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından daha çok merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Temmuz 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 391,14 TL satış 392,38 TL'den işlem görmeye devam ediyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 634,50 TL satış 643,00 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 1.268,90 TL'den satış 1.284,50 TL'den işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış 2.612,20 TL satış 2.625,90 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN DURUMLAR NELERDİR?

- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

- Merkez bankalarının para politikaları,

- Reel faiz hadleri,

- Enflasyon oranları,

- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

- Spekülatif amaçlı işlemler,

- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

3 TEMMUZ’DA ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

Konu ile ilgili olarak 3 Temmuz 2020 tarihinde altın fiyatları şöyle olmuştu:

Çeyrek Altın: 641 Lira

Gram Altın: 390 Lira

Yarım Altın: bin 281 Lira

Cumhuriyet Altın: 2 bin 552 Lira

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, ARTACAK MI?

Ons altında temel ve teknik olarak tüm gelişmeler yukarı yönlü seyri destekliyor. Dolar bazında altın fiyatı dün 1780 dolar seviyesini yukarı yönde aşarak son zamanlarda gördüğü en yüksek seviyenin üzerine çıkmış oldu. Bugün değerli metalde işlemler 1784 dolar seviyesinden geçmekte… Ons altında işlem yapan yatırımcılar için mevcut yukarı yönlü pozisyonlar güçlü destek seviyeleri stop loss alınarak korunabilir.

İlave uzun pozisyonlar için 1780 dolar seviyesinin üzerindeki inatçı seyirlerin sürmesi desteklenebilir. Ons altın için geri çekilmeler satış yönlü kullanılmaktan ziyade her geri çekilmenin alım fırsatı vermeye devam etmesini beklemekteyiz. Bunda en etkili konu başlıkları gerileyen faiz ortamının sürmesi, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri ve ABD’de artan vaka sayıları olarak gösterilebilir.

Gram altın ise ons altındaki yükselişe bağlı olarak 394 TL seviyesine yükseldi. Dolar/TL son iki haftadır izlediği yatay seyirden kaynaklı olarak gram altına yön vermiyor. Ons altındaki hareket alanının değişmesi gram altının belirleyicisi konumunda. Dolayısıyla ons altında olası geri çekilmeler gram altında da alım fırsatı vermekte. Teknik olarak 380 TL seviyesi gram altında iyi bir alım yeri…

Bununla birlikte dolar/TL’nin 6.85 TL seviyesinde sabit kalmaya devam ettiği ortamda ons altının 1820 dolar seviyesine yükselmesi gram altında 400 TL seviyesine denk gelmekte. Dolayısıyla 400 TL seviyesi yakınlarında alım yapmakta ziyade ons altındaki aşağı yönlü düzelmeye bağlı olarak geri çekilmelerde alım yapmak daha uygun bir strateji olabilir. Konuştuğumuz konu başlıkları değişmediği sürece ons altın ile gram altında orta ve uzun vadede yükseliş eğilimi desteklenecektir.