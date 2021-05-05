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4 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

AA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 17:55 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 18:02

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’daki  çözülmenin devam ettiği belirtildi.
 
Açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel  Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda,  PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha bugün Türkiye'ye giriş  yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.
 
 Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 arasında terör örgütüne  katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği vurgulanan  açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının  67'ye yükseldiği kaydedildi.
 
  
 
 
 

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İçişleri Bakanlığı PKK terörist
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