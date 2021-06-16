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4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

DHA |  16 Haziran 2021 Çarşamba - 14:20 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 14:26

Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
 
 
 

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