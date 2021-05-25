Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu" denildi.
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4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
DHA | 25 Mayıs 2021 Salı - 19:14 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 19:14