25 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.400 -3.58 EURO 10,3860 1.32
USD 8,4660 0.92 ALTIN 516,720 1.85
CANLI BORSA
TÜMÜ

4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

DHA |  25 Mayıs 2021 Salı - 19:14 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 19:14

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu" denildi.

ETİKETLER

msb ırak kuzey avaşin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.