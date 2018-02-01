4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen bölge sorumlusu, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı uzaktan kumandalı mayınla tabur komutanı ile 3 askeri şehit etmişti.
Üçer, Türkiye'nin "Aranan teröristler" listesinin mavi liste bölümünde yer alıyordu, başına 1.5 milyon TL ödül konmuştu.
Diyarbakır'da Roketler adı verilen Jandarma Özel Harekât timlerine gelen istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Diyarbakır'ın sözde Amed sorumlusu Eylül Ergani kod adlı terörist Murat Üçer öldürüldü. Üçer'in İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan terör listesinde 'Mavi Kategori'de olduğu bildirildi.
NEFES KESEN KOVALAMACA
Diyarbakır'ın Lice Dernek Köyü Çalıbükü mezrasındaki bir evde sözde Amed sorumlusu Eylül Ergani kod adlı terörist Murat Üçer'in bulunduğu yönde gelen istihbarat Jandarma Özel Harekât ekiplerini harekete geçirdi.
Olay yerine gelen JÖH ekibinin operasyonu sırasında terörist Murat Üçer önderliğinde 3 terörist araçla kaçmaya başladı. Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nun araç trafiğine kapatılması sonucunda sıkışan teröristler emniyet güçlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada Eylül Ergani kod adlı terörist Murat Üçer'in de içerisinde yer aldığı 4 terörist öldürüldü. Operasyonda ayrıca 1 adet M16, 2 adet AK–47 silah ile 1 adet el bombası ele geçirildi.
Çatışma sırasında bir uzman çavuş hafif şekilde yaralandı..