4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Basın toplantısı düzenledi. Güzeloğlu, Lice kırsalında düzenlenen operasyonda biri terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öldürülenler arasındaki PKK'nın sözde üst düzey yetkilisinin adının ise Murat Üçer olduğu belirtildi.

