4 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon 133 bin 61 TL. İşte, 4 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon 133 bin 61 TL. 4 Nisan 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-15-42-44-48-56- oldu.

Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişine dair tüm ayrıntılar Millipiyangononline'da vatandaşlara sunuluyor. Her hafta kazandıran çekilişte ikramiye de merak konusu oluyor. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

4 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI