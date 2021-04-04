04 Nisan 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.430 0.25 EURO 9,6010 0.11
USD 8,1520 0.57 ALTIN 454,990 0.89
CANLI BORSA
TÜMÜ

4 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

04 Nisan 2021 Pazar - 22:40 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 22:40

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon 133 bin 61 TL. İşte, 4 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları...


Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon 133 bin 61 TL. 4 Nisan 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-15-42-44-48-56- oldu.
 
Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişine dair tüm ayrıntılar Millipiyangononline'da vatandaşlara sunuluyor. Her hafta kazandıran çekilişte ikramiye de merak konusu oluyor. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?
 
4 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 
 
Haftanın ilk çekilişi 4 Nisan Süper Loto'da kazandıran numaralar akşam 21:30'da yapılacak çekiliş ile öğrenilecek. Çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak takip etmek mümkün. Çekiliş ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 
 

ETİKETLER

Süper Loto 4 Nisan Süper Loto ikramiye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.