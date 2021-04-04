4 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon 133 bin 61 TL. 4 Nisan 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-15-42-44-48-56- oldu.
Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişine dair tüm ayrıntılar Millipiyangononline'da vatandaşlara sunuluyor. Her hafta kazandıran çekilişte ikramiye de merak konusu oluyor. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?
4 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın ilk çekilişi 4 Nisan Süper Loto'da kazandıran numaralar akşam 21:30'da yapılacak çekiliş ile öğrenilecek. Çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak takip etmek mümkün. Çekiliş ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.