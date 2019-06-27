4 milyon euroluk vurgunun detayları ortaya çıktı

Adana'da para taşıma şirketinde çalışan ve içerisinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuvalla kayıplara karışan Burak E. ve beraberindeki 3 şahsın yakalama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan ve sorgulanan 3 şüpheli, Burak E. ve diğer 3 şahsın kendilerini kandırdıklarını, olayın ardından kendilerinden bir daha haber alamadıklarını öne sürdü.

