4 metreye ulaştı! Seine Nehri taşmak üzere

Taşma ihtimaline karşı Paris'te yüksek alarm seviyesine geçildi.

Bazı bodrum katlarında su sızıntısı tespit edildi. Kentte birçok yol da su altında kaldı.



Özellikle turistlerin çok ilgi gösterdiği bot turları da yapılmıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Louvre Müzesi'nin de İslam Eserleri koleksiyonunun bulunduğu alt katı, sel ihtimali nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.



Kentteki Zouave olarak bilinen Kırımlı asker anıtı, uzun yıllardır su seviyesini ölçmek için bir referans noktası olarak kullanılıyor.



Cuma günü su seviyesi, asker anıtının kalçasına kadar çıktı.



Kentin yaşadığı en büyük sel felaketlerinden biri olan 1910 selinde su seviyesi asker anıtının boynuna kadar çıkmış ve Paris iki ay su altında kalmıştı.



Raylı ulaşım da etkilendi Yoğun olarak kullanılan RER C tren servisi gelecek haftaya kadar durduruldu.



Paris'in dış mahallelerinden Villeneuve-Saint-Georges'da mahalle sakinleri yollarda botlarla ilerlemek zorunda kaldı.



Kent ve çevresinde su baskını riski nedeniyle 650 kişi evlerinden tahliye edildi.



Sıçan istilası

Sel Paris sokaklarına sadece su değil, sıçan ve fare de getirdi.



France 24 televizyonu, kanalizasyonlarda yaşayan sıçan ve farelerin hayatta kalabilmek için sel suyu ile dolan kanalizasyonlardan sokaklara kaçtığını duyurdu.



Fransa Ulusal Meteoroloji Servisi'ne göre geride bıraktığımız Aralık-Ocak ayları ülke tarihindeki üçüncü en yağışlı dönemdi.



Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sel ve yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların, kentin iklim değişikliğine ne kadar ayak uydurabildiğini tartışmaya açtığnı söyledi.



Hidalgo su seviyesinin gelecek hafta da yüksek kalacağını, ardından toğrağın su çekmeye başlamasıyla yavaş da olsa ineceğini belirtti.

(BBC TÜrkçe)