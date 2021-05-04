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4 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı!

04 Mayıs 2021 Salı - 22:12 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 22:14

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. 4 Mayıs Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası...


Talihlisine milyonlarca lira kazandıran şans oyunu Süper Loto bu akşam çekildi.
 
Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 2-27-36-38-40-56 oldu.  
 
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.
 
 
 

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