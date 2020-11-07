4 kuşaktır saatçi olan ailenin son temsilcisi 50 yıldır mesleği sürdürüyor

Türkiye’nin ilk saat ustalarından biri olan Mustafa Fehmi Efendi’den kalan mesleği yarım asırdır sürdüren 4’üncü kuşak torunu Kemal Yücer, yeni çıraklar yetişmediği için ailesinde son temsilci olduğunu söyledi. İki metrekarelik dükkanında saat tamirini sürdüren Yücer, "Çırak yetişmediği için bu meslek bizde bitiyor. Biz 4'üncü kuşağın sonuyuz. 52 senedir bu işi yapıyorum. Saatçiliğin artık son günleri. Çoğu meslek artık bitti. Kütahyalı Mustafa Fehmi Efendi, bu sanatı daha sonra dedeme öğretmiş. Dedemden babama, babamdan da en son bana geçiyor. Bende bitecek herhalde, çocuklar da merak etmedi. Saat de artık eskisi gibi üretilmiyor" diye konuştu.

Kütahyalı Mustafa Fehmi Efendi’nin Atatürk’e özel bir masa saati yaptığını ve Ankara ’ya giderek, takdim ettiğini anlatan Kemal Yücer, "Büyük dedem Mustafa Fehmi, Edirne ’de askerlik yaparken, çarşı iznine çıktığında bir ustanın yanına gider, bir şeyler öğrenirmiş. Askerden geldiğinde Kütahya’da saat imalatına girişmiş. Pirinç levhalar döküp, üzerine çark resimleri çizmiş ve saat yapmış. 8 saati var. 13 Kasım 1936 da ‘El İşleri ve Sanatlar Sergisi’ için Mustafa Kemal Atatürk’e bir saat yaparak, hediye etmiş. Atatürk’e saat yaparken, 'Türkiye’de saat sanayisi yapılsın' diye gitmiş. Ancak beklediği ilgiyi görememiş. O günden sonra bir daha saat yapmamış ve 8 saatte kalmış" dedi.

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