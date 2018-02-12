4 kentte silah kaçakçılarına operasyon: 61 gözaltı

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçak silah satışı yapanların yakalanması için 4 aydan bu yana yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda düğmeye bastı. Başsavcılık talimatıyla İnegöl ilçesi başta olmak Bursa nın Karacabey , Orhangazi, Keles, Orhaneli , Harmancık, Yenişehir Gemlik ve İznik ilçeleri ile Ankara Sakarya ve Bilecikte toplam 13 ilçede önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 74 evi didik didik aradı.

114 KAÇAK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 38 tabanca, 28 av tüfeği ve 48 kurusıkı tabanca olmak üzere 114 silah ile 7 bin tabanca fişeği, 1 operasyonel çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca silah ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 30 bin liraya el konuldu, 29'u İnegölde, toplam 61 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda Doğu illerinden getirilen silahların Bursada piyasaya sürüldüğü öğrenildi.