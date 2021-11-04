04 Kasım 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.576 1.85 EURO 11,2320 0.28
USD 9,7110 0.73 ALTIN 559,890 2.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

4 Kasım 2021 koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

04 Kasım 2021 Perşembe - 19:19 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 19:29

Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin  482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 34 bin 743 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,96,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,50 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 8 bin 424  doza yükseldi.
 
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek  olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  açıklamada, "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 milyon içindeki  karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı yüzde  67,2'dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece yüzde 59. Toplumsal bağışıklığı  sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70'in üzerine çıkarılması gereklidir."  ifadelerini kullandı.
 
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı 4 Kasım koronavirüs tablosu vefat sayısı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.