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Bursa'da 60 sanıklı FETÖ/PDY davası başladı

DHA |  09 Ocak 2018 Salı - 21:05 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 21:18

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cuma gününe kadar devam edecek olan duruşmalarda Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'un, soruşturma kapsamında itirafçı olarak serbest bırakılan 4 işadamının tutuklanma talebinin de karara bağlanacağı belirtildi.


Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, FETÖ Çatı İddianamesinin görüldüğü Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesine bir yazı göndererek, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ancak daha sonra itirafçı olarak serbest bırakılan iş adamları Feridun Kahraman, Hilmi Gülcemal, Şakir Umutkan ve Emin Akça hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyetinin 4 günde tamamlanacak olan duruşmada Başsavcı Kuşun talebini karara bağlayacağı öğrenildi. Duruşma, tutuksuz sanıkların dinlenmesiyle Cuma gününe kadar devam edecek.

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