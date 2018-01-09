Bursa'da 60 sanıklı FETÖ/PDY davası başladı

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cuma gününe kadar devam edecek olan duruşmalarda Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'un, soruşturma kapsamında itirafçı olarak serbest bırakılan 4 işadamının tutuklanma talebinin de karara bağlanacağı belirtildi.

