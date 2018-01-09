Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, FETÖ Çatı İddianamesinin görüldüğü Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesine bir yazı göndererek, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ancak daha sonra itirafçı olarak serbest bırakılan iş adamları Feridun Kahraman, Hilmi Gülcemal, Şakir Umutkan ve Emin Akça hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyetinin 4 günde tamamlanacak olan duruşmada Başsavcı Kuşun talebini karara bağlayacağı öğrenildi. Duruşma, tutuksuz sanıkların dinlenmesiyle Cuma gününe kadar devam edecek.
Bursa'da 60 sanıklı FETÖ/PDY davası başladı
DHA | 09 Ocak 2018 Salı - 21:05 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 21:18