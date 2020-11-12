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4 ildeki fuhuş operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

AA |  12 Kasım 2020 Perşembe - 0:34 | Son Güncelleme : 12 11 2020 - 0:34

Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i tutuklandı.


Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekiplerince 7 Kasım'da düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik suçlamasıyla  ilgili yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen  zanlılardan 11'i tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı.
 
Olayla ilgili 2 firarinin yakalanması için başlatılan çalışmaların  devam ettiği bildirildi.
 
Olay
 
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Antalya'da kadınlara zorla  fuhuş yaptırdıklarını tespit ettiği 18 kişinin yakalanması amacıyla 200 polisin  katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
 
Operasyonda, fuhşa zorlandığı belirlenen 19'u yabancı uyruklu 31 kadın  yakalanmış, yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine  teslim edilmişti. Yalova'da belirlenen 2 eğlence merkezi ile şüphelilere ait  ikametlerde yapılan aramada ise 128 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 6  şişe sahte içki ele geçirilmişti.
 
  
 

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