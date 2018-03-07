İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılık çalışanı 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Firari 19 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin bankalardan kredi çekip Bank Asyaya yatırdıkları da tespit edildi.
4 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
07 Mart 2018 Çarşamba - 10:53 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 10:53