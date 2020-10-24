4 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir çetenin iş adamlarını arayarak kendilerini vali olarak tanıttıklarını ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kullanılmak üzere tıbbi cihazlar alınacağı yalanını söyleyerek dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Polis, zanlıların bu yöntemle İstanbul Burdur ve Kırklareli 'deki 10 iş adamından 240 bin lira topladığını tespit etti. Ekipler, paranın 180 bin lirasına bankada bloke koydurdu.

Teknik ve fiziki takibin ardından çeteye yönelik Bursa Kocaeli ve Sakarya 'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis, 3 ilde 7'si kadın 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Kente getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, adresinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.