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4 ilde DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

AA |  15 Haziran 2021 Salı - 9:34 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 9:34

Diyarbakır merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet  Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'la irtibat ve iltisaklı şüphelilere yönelik  soruşturma başlatıldı.
 
Soruşturma kapsamında Diyarbakır, Bursa, Muğla ve Malatya'da  haklarında yakalama kararı çıkartılan 19 zanlının yakalanması amacıyla eş zamanlı  operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda, şüphelilerden 17'si gözaltına alındı, 2'sinin  yakalanmasına çalışılıyor.
 
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı  tabanca, şarjör, çok sayıda dijital materyal ve toplatılma kararı bulunan  kitaplar ele geçirildi.
 
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
  

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Diyarbakır DEAŞ operasyon
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