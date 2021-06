4 Haziran On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 4 Haziran 2021 On Numara çekilişinde büyük ikramiye 446 bin 136 TL.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 4 Haziran 2021 On Numara çekilişinde büyük ikramiye 446 bin 136 TL. 4 Haziran On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. İşte 4 Haziran On Numara sonuçları...

4 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günü çekilişi gerçekleşen On Numara'da çekiliş akşamı. 4 Haziran On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 2 -4- 5- -11 15 -19- 25-29 -32- 33 -40 -47- 50- 53- 56-58- 62 -65- 67 70 -77- 78 oldu.