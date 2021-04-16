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4. gün iftar menüsü! Bugün iftarda ne yemek yapsam? İşte iftara pratik yemek tarifleri (16 Nisan 2021)

16 Nisan 2021 Cuma - 14:25 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 14:26

İftarda ne yemek yapsam diyenlerdenseniz buraya. İftara yapılacak hafif ve kolay yemekler için 4. gün iftar menüsünü sizin için derledik. İftara nefis yemeklerden oluşan sofralar kurmak isteyenler, iftar menülerini oluşturmaya başladı bile. İftar yaklaşırken iftara ne yapsam diye düşünenler için pratik ve nefis yemek tarifleri hazırladık. Bugünkü iftar menüsünde ezogelin çorbası, kıymalı Ali Nazik, pastırmalı çılbır ve krokanlı çilekli muhallebi tarifi bulunuyor. Bu tariflerin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız haberimize mutlaka göz atın. İşte aileniz için kolay ve pratik iftar menüsü yemek tarifleri ve yapılışı...


Birbirinden güzel ve lezzetli iftar yemeklerini araştırıyor, zeytinyağlılar, tatlılar, et yemekleri, çorbalar, salatalar, atıştırmalıklar ve ana yemek tariflerinin nasıl yapılacağını merak ediyorsanız haberimize göz atın. En güzel iftar menüsünü sizin için derledik. Bugün iftar menümüzde ezogelin çorbası, kıymalı Ali Nazik, pastırmalı çılbır ve krokanlı çilekli muhallebi tarifi bulunuyor. İftarda ne yemek yapsam diyenlere işte 4. gün iftar menüsü...
 
 
EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
 
Ezogelin Çorbası Malzemeleri
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet orta boy kuru soğan – ince yemeklik doğranmış
2 diş sarımsak – ezilmiş
1 su bardağı kırmızı mercimek
¼ su bardağı pilavlık bulgur
¼ su bardağı pirinç
Tuz
Karabiber
7 su bardağı su
 
Meyanesi için Malzemeler
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı un
Kuru nane
Kırmızı toz biber
Pul biber
2 su bardağı su veya et suyu
 
 
EZOGELİN ÇORBASI YAPILIŞI
 
Tereyağını tencereye alıp eritin.
Soğanları tencerenize alın ve yumuşayana kadar soteleyin.
Sarımsakları ilave edin ve karıştırın.
Yıkanmış kırmızı mercimek, bulgur ve pirinci ilave edip birkaç tur karıştırın.
Tuz, karabiber ve suyunu ilave edip birkaç tur karıştırın.
Tencerenizin kapağını kapatın ve pişmeye bırakın.
 
Meyanesi için;
Bir sos tenceresine ayçiçek yağını ekleyin ve ısıtın.
Yağınız ısınınca domates salçası ve unu ilave edip kavurun.
Kuru nane, kırmızı toz biber ve pul biberi ilave edip karıştırın.
Suyunu ilave edin ve kıvam alana kadar karıştırın.
 
Birleştirmek için;
Çorba tencerenizdeki bakliyatlar pişince meyanesini ilave edip karıştırın.
15 dakika daha pişmeye bırakın.
Kaselere pay ederek sıcak servis edin.
 
KIYMALI ALİ NAZİK NASIL YAPILIR?
 
Kıymalı Ali Nazik Tarifi
 
Malzemeleri
 
Patlıcan için Malzemeler
4 adet patlıcan – közlenmiş
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
5 yemek kaşığı süzme yoğurt
Tuz
Karabiber
 
Kıymalı Harç için Malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı
400 gr. dana kıyma
Tuz
Karabiber
Toz kırmızı biber
 
Süslemek için Malzemeler
1 adet domates
1 adet sivri biber
½ demet maydanoz – ince kıyılmış
 
 
KIYMALI ALİ NAZİK YAPILIŞI
 
Biber ve domatesi 4’er eşit parçaya bölün, izli tavayı ocakta ısıtın ve iz alana kadar pişirin.
 
Patlıcanları közleyin, soyun, tuz karabiberle baharatlandırarak bıçakla kıyın. Sarımsakları ekleyip ince ince kıymaya devam edin.
 
Bir tavada zeytinyağını kızdırın içine, kıyma, tuz ve karabiber ekleyip kavurun.
 
Ayrı bir tavada tereyağını eritin. Kıyılmış sarımsakla beraber harmanladığınız patlıcanı tavaya alıp iyice ısıtın. Ardından patlıcanları tavadan alıp yoğurtla karıştırın.
 
Servis için patlıcanı tabağa yayın. Üzerine kavrulmuş kıymayı ve 1 tutam kıyılmış maydanozu serpin. Yanlarına domates ve biber yerleştirin.
 
Üzerine toz biberle kızdırdığınız tereyağı gezdirerek servis edin.
 
 
PASTIRMALI ÇILBIR NASIL YAPILIR?
 
Pastırmalı Çılbır Tarifi
 
Pastırmalı Çılbır Malzemeleri
6 – 7 dilim pastırma
1 tatlı kaşığı tereyağı
Yoğurt için Malzemeler
5 – 6 yemek kaşığı yoğurt
1 diş sarımsak
Tuz
 
Yumurta için Malzemeler
4 adet yumurta
4 yemek kaşığı sirke
4 su bardağı su
Üzeri için Malzemeler
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı pul biber
 
 
PASTIRMALI ÇILBIR YAPILIŞI
 
Bir karıştırma kabına yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyip karıştırın. Servis edeceğiniz tabağın tabanına yayın.
Bir tavayı ocağa alın ve ısıtın. Pastırmalarınızı bütün olacak şekilde tavaya koyun ve arkalı önlü pişirin.
Ocaktan almaya yakın tereyağını ilave edin ve çıtırlaştırın.
 
Yumurtalar için , bir tencerenin içerisine suyu koyun ve kaynatın. Kaynayan suyunuzun içerisine sirkeyi ilave edin.
Yumurtanızı bir kaseye kırın. Tahta bir kaşıkla tencerenizde bir girdap oluşturun ve yumurtayı suyun içerisine bırakın.
Bir kevgir yardımıyla yumurtanızı toparlayın. Yumurtanız hazır olunca yoğurdun üzerine bırakın ve bütün yumurtaları bu şekilde hazırlayın.
 
Bir tavaya tereyağını ekleyin ve içerisine pul biber ilave edin. Hazırladığınız yağı yumurtalarınızın üzerine gezdirin.
Kızarttığınız pastırmaları yumurtaların üzerine yerleştirin ve servis edin.
 
KROKANLI ÇİLEKLİ MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?
 
Krokanlı Çilekli Muhallebi Tarifi
 
Malzemeleri
 
Krokan için Malzemeler
1 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 avuç file badem
 
Muhallebi için Malzemeler
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı buğday nişastası
2 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
1 paket vanilya
1 adet limon kabuğu rendesi
1 yemek kaşığı tereyağı
Süslemek için Malzemeler
10 adet çilek
 
 
KROKANLI ÇİLEKLİ MUHALLEBİ YAPILIŞI
 
Küçük boy bir tavayı ocağa alın ve yüksek ateşte ısıtın. Tavada file bademleri hafif renk alana kadar kavurun. Renk alan bademleri kenara alın ve tavayı temizleyip tekrar ocağa alın ve ısıtın. İçerisine azar azar şekeri dökün ve şekerin kendiliğinden eriyip karamel olmasını sağlayın. Şekerin tamamı eridikten sonra içerisine tereyağını ilave edin ve hızlıca karıştırın.
Tereyağı eriyip homojen bir şekilde karıştıktan sonra file fındıkları da ekleyip karıştırıp yağlı kağıda yayıp üzerini düzleştirin ve soğumaya bırakın.
 
Orta boy bir tencereye muhallebi için süt, toz şeker, nişasta, un ve yumurta sarısını koyun. Kendi içinde bir tur karıştırdıktan sonra ocağa alın ve sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin. Kıvamı koyulaşan muhallebiye vanilya ve limon kabuğunu ekleyip karıştırın. Ocaktan alın ve tereyağını ekleyip karıştırın.
 
Çileklerin üç tanesi hariç kalanını dikine ikiye bölün bardağınıza muhallebiyi koymadan çileklerin iç kısımları bardağın dış kısmına bakacak şekilde paylaştırarak yerleştirin. Ardından muhallebiyi servis kabına paylaştırın. Üzerine badem korkan kırıkları ile süsleyin. Kalan üç çileğe de şekil verip süsleyerek servis edin.
 

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