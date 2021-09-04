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4 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

04 Eylül 2021 Cumartesi - 20:02 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 20:16

Sağlık Bakanlığı tarafından 4 eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi  yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti,  iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,55,  ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,45 olarak gerçekleşti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bin  208'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 382 bin 825  doz aşı uygulandı.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla  Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Yalova  ve Antalya olarak açıklandı.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa,  Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt  olarak sıralandı.
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, yeni vaka sayısının 20 bin 33, can kaybının da 278 olduğuna  dikkati çekerek, "İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylül'de, devamında  üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 milyondan fazla öğrencimiz var.  Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık  olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
 
 

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