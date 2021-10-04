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4 Ekim koronavirüs tablosu belli oldu

04 Ekim 2021 Pazartesi - 20:35 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 20:38

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı; vaka ve vefat sayıları belli oldu.


Bakan Koca'nın açıklaması: Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!

 
 

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