4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü! Hayvanları korumak için ne yapmalıyız?

Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Her yıl 4 Ekim'de kutlanan Dünya Hayvanları Koruma Günü ilk kez 1931 yılında kutlandı. Bu özel gün ile hayvan dünyasının refahı mesajını dünyanın her köşesine yaymak amaçlanıyor. Peki, Dünya Hayvanları Koruma Günü anlam ve önemi nedir? Hayvanları korumak için ne yapmalıyız? İşte Dünya Hayvanları Koruma Günü hakkında bilmeniz gerekenler ve yapılacaklar...

Dünya genelinde maddi kazanç ve eğlence amacıyla bir çok hayvan, işkence, eziyet ve kötü muameleye maruz kalıyor. Çoğu kez farkında olmadan bile yaşam tarzımız hayvanlara zarar veriyor. Her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanırken, küresel olarak hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamele devam ediyor. Peki, Dünya Hayvanları Koruma Günü anlam ve önemi nedir? Hayvanları korumak için ne yapmalıyız? İşte Dünya Hayvanları Koruma Günü anlam ve önemi hakkında bilmeniz gerekenler ve kişisel olarak yapabileceğiniz şeyler...

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

Dünya Hayvanları Koruma Günü dünya genelinde hayvanların refah standartlarının iyileştirilmesi konusunda farkındalık yaratmak için her yıl 4 Ekim'de kutlanıyor. Tek hücreli türlerden tek hücreli olmayan türlere kadar hayvanlar yeryüzünde var. Hayvanlar dünyayı korumaya yardımcı olur. Hemen hemen her hayvanın, doğadaki faaliyetleri aracılığıyla dünyanın korunmasında önemli bir rol oynadığı biliniyor. Hayvanlar aynı zamanda besin zincirini de koruyor ve biyolojik çeşitliliğin de önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.

Tüm hayvanlar çevrenin korunmasında ve insan sağlığında kilit bir rol oynar. Bazı hayvanlar ayrışma, karbon ve nitrojen döngüsüne yardımcı olur. Ekosistemdeki tüm hayvanlar ve bitkiler, ekolojik dengeyi bozmadan bir arada var olur ve birbirlerini dengeler.

DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını ve hayvanların daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla ilk kez İngiltere ’de 1822 yılında Hayvanları Koruma Birliği kuruldu ve tüm dünyada bu amaç için kurulan derneklerin sayısı arttı.

Alman yazar Hendrik Zimmermann, bu günü ilk olarak 24 Mart 1925'te Almanya 'daki Berlin Sarayı'nda kutladı. 4 Ekim 1931, İtalya 'nın Floransa kentinde düzenlenen Uluslararası Hayvanların Korunması Kongresi'nde sunduğu bir kararla Dünya Hayvanları Günü olarak kabul edildi.

Türkiye’de ise bu amaçla 1908 yılında Hayvanları Koruma Derneği kuruldu. Bu dernekler hayvanlara daha da sahip çıkmak ve tüm dünyaya seslerini duyurmak amacıyla dernekler birleşerek Hollanda ’nın başkenti Lahey’de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu’nu oluşturdular ve 1931 yılında toplanan bu kuruluş 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü ilan etti.

HAYVANLARI KORUMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

1- Ailenizi bölgenizdeki nesli tükenmekte olan türler hakkında eğitin!

Arkadaşlarınıza ve ailenize yakınınızda yaşayan yaban hayatı, kuşlar, balıklar ve bitkiler hakkında bilgi verin. Sadece bu türlerin farkında olmak kritik bir adımdır.

2- Sürdürülebilir ürünleri geri dönüştürün ve satın alın!

Doğal dünyanın giderek daha fazla kısmı yeni mallar üretmek için talan ediliyor. Yağmur ormanlarından veya nesli tükenmekte olan ağaçlardan asla ahşap mobilya satın almayın. Palmiye yağı kullanmayın, çünkü kaplanların yaşadığı ormanlar palmiye dikmek için kesiliyor.

3- Yerli bitkiler yetiştirin!

Yerel türler, yerel bitkilere güveniyor. Yerli yaban hayatı için yiyecek ve barınak sağlıyorsunuz. Arılar ve kelebekler gibi yerel böcekleri çekmek, çiçeklerinizin tozlaşmasına yardımcı olabilir.

4- Su tüketiminizi azaltın!

Çimleri sularken bir kez daha düşünün. Temiz suyun vahşi hayvanlar için küresel bir sorun olduğunu biliniyor. Bu yüzden insanlar ne kadar az su tüketirse o kadar iyidir. Kimyasalları veya ilaçları asla tuvaletlere, kanalizasyon kanallarına veya derelere veya göllere dökmeyin.

5- Karbon ayak izinizi azaltın

Daha az araba kullanın ve daha çok yürüyün. Toplu taşımayı destekleyin, biyolojik olarak parçalanabilen ürünler kullanın ve doğal yiyecekleri yiyin.

6- Plastik ürünler almayın

Plastik kapları yeniden kullanın ve hafif plastikleri uygun şekilde atın. Doğal dünyayı savunmak yalnızca bilim camiasına bırakılmamalı, tüketici olarak da tepkinizi ortaya koyun. Bunu söyleyerek, duyarlı olarak ve hayvanlar için bağış yaparak sağlayabilirsiniz.

7- Bölgenizdeki vahşi yaşamı korumak için gönüllü olun!

Yaban hayatı sığınakları, parklar ve diğer yerler için gönüllü olun. Sadece ziyaretçileri eğitmek veya çöp toplamaya yardım etmek bile çok şey yaptığınız anlamına gelir.

8- Doğayı kirlettiği bilinen firmalardan ürün satın almayın

Pek çok endüstri doğal su kaynaklarını kirletiyor ve kendi pisliklerini temizlemek zorunda kalmamak için anlaşmalara ortak oluyor. Bu şirketlere işinizi vermeyerek ve satın almayarak üzerinize düşeni yapabilirsiniz.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI

Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.

Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım ! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Sevgi En Büyük Koruyucudur.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.