4 bin lira tüm aile için ödeniyor! Hepsi ücretsiz...

Koronavirüs salgını ile birlikte talep yüzde yüz artt. Ödeme miktarı bir aile için 4 bin lira. Bir yıl boyunca ücretsiz yararlanılıyor. Tamamlayıcı sigorta estetik girişim, akupunktur, alternatif tedavileri, kemoterapi, çocuk aşıları, evde bakımı, ilave ücret ve otelcilik hizmetleri, ambulans giderlerini kapsıyor.

Salgın süreciyle birlikte tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 100'e varan bir talep artışı yaşandı. Özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısı 4 milyonu geçti. Salgın hastalıkları da kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası cepten ilave ücret ödenmesi ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giriyor. Sigorta ücreti şirketlere ve alınan teminatlara göre değişirken bir ailenin ödeyeceği yıllık prim 4-5 bin lira civarında bulunuyor. Tamamlayıcı sigorta estetik girişim, akupunktur, alternatif tedavileri, kemoterapi, çocuk aşıları, evde bakımı, ilave ücret ve otelcilik hizmetleri, ambulans giderlerini kapsıyor. Kovid- 19 tedavisi hem özel, hem de tamamlayıcı sigorta kapsamında yer alıyor. Tamamlayıcı sigortada yaş sınırı 65 olup, çocuklara da yapılıyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir, hangi tedavileri karşılıyor?

Salgın hastalıkları da kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu ve sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu özel hastane lerde fark ücreti ödenmeden tedavi imkânı sağlıyor. İlave ücret, otelcilik ücreti gibi ortaya çıkan fiyat farklarını cepten ödemekten kurtuluyor. Genel sağlık sigortası tarafından karşılanmayan "estetik girişim, akupunktur, alternatif tedavileri" kapsıyor.

Hasta katılım payları da kapsamda yer alıyor mu? Yasa gereği hasta katılım payları özel sigorta konusu yapılamıyor. Bu nedenle bu tutarlar hastalar tarafından ödeniyor. Genel sağlık sigortası olan kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırmak zorunda mıdır? Hayır. Tamamlayıcı sağlık sigortası tamamen isteğe bağlı olup, genel sağlık sigortalısı kişinin sağlık hizmet bedelinin SUT'ta belirtilen tutarı Kurum tarafından bu tutarı aşan ilave ücret gibi kısımları ise TSS sigorta şirketi tarafından ödeniyor.