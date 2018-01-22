22 Ocak 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
9°C / 3°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.235 1.81 EURO 4,6380 -0.42
USD 3,7870 -0.61 ALTIN 161,990 -0.77
CANLI BORSA
TÜMÜ

4 bin 640 kez giriş yapılan ByLock'u inkar etti

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 19:15 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 19:15

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında dava açılan tutuklu eski savcının yargılanmasına başlandı.


Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık eski  savcı Ümit Ünal, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken,  avukatı ise salonda hazır bulundu.
 
Ünal, savunmasında, hiçbir silahlı terör örgütüne üye olmadığını ileri  sürerek ByLock kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.
 
Mahkeme Başkanı İbrahim Altınkaynak'ın, "Telefonunda, ByLock'a 4 bin  640 defa giriş yapıldığı tespit edilmiş, buna ne diyeceksin?" sorusu üzerine  Ünal, ByLock'u kullanmadığını öne sürerek, 4 bin 640 defa yapılan giriş  tespitlerini de kabul etmediğini belirtti.
 
Başkan Altınkaynak'ın, ByLock kullanıldığı yerleri gösteren HTS  kayıtlarını okuması üzerine sanık Ünal, "HTS kayıtlarının tespit edildiği illerde  bulundum. Bitlis-Tatvan, Mersin-Anamur görev yaptığım yerlerdi. Antalya-Konyaaltı  ailemin yaşadığı yer, Ankara'da da bulundum." dedi.
 
Kendisinin "Mor Beyin" mağduru olabileceğini iddia eden Ünal, 18 aydır  tutuklu olduğunu, tahliyesine karar verilmesini talep etti.
 
Mahkeme heyeti, sanık Ünal'ın tutukluluğun devamına karar vererek,  duruşmayı erteledi.
 

ETİKETLER

Antalya ByLock savcı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.