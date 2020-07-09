4 belediye 110 memur alımı yapacak! Belediye memur alımı şartları nelerdir?

4 ilçe belediyesi 110 memur alımı yapacak. Kocaeli Gebze Belediyesi 45, İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 25, Bursa Yıldırım Belediyesi 30, Antalya Gazipaşa Belediyesi de 10 memur olmak üzere toplam 110 memur alımı yapacak.

4 belediye 110 memur alımı yapacağını duyurdu. Gebze Belediyesi için KPSS'den en az 65, Eyüpsultan Belediyesi için en az 70, Yıldırım Belediyesi için en az 70, Gazipaşa Belediyesi için de en az 60 puan almış olmak gerekiyor. İşte belediye memur alımı şartları ve son başvuru tarihi…

ANTALYA GAZİPAŞA BELEDİYESİ MEMUR ALIMI

Gazipaşa Belediye Başkanlığı 10 memur alımı yapacağını açıkladı. Belediye tarafında yayımlanan duyuruda, 60 KPSS puan şartı ile kadrolu memur alımın yapılacağı bildirildi. Antalya Gazipaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere;“Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacak zabıta memuru alımında başvuru bilgileri şartları şu şekildedir:

GAZİPAŞE BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

ÖZEL ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar da aranır:

7 Memur Alımı : Herhangi bir lisans programından mezun olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 60 almış olmak.

3 Memur Alımı : Herhangi bir önlisans programından mezun olmak ve KPSS P93 puan türünden en az 60 almış olmak.

BAŞVURU

Sınava girmek isteyen adaylar, www.gazipasa.bel.tradresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a)Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c)Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

ç)KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

d)Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

e)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

f )2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

Elektronik ortamda, Belediyemiz www.gazipasa.bel.trinternet adresine veya info@gazipasa.bel.tr e-mail adresine ya da Gazipaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

YILDIRIM BELEDİYESİ 30 ZABITA MEMURU ALIMI YAPACAK

Yıldırım Belediye Başkanlığı 30 zabıta memur alımı duyurusu yapıldı. Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak zabıta memuru alımında 20 lisans, 10 ön lisans olmak üzere toplamda 30 personel istihdam edilecek. Belediye tarafından yayımlanan ilanda, "Yıldırım Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." İfadeleri kullanıldı.

YILDIRIM BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Zabıta memuru alımı için müracaat edecek adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

h) İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

ı) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

i) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

j) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

k) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

ÖZEL ŞARTLAR

İla20 Zabıta Memuru: Herhangi bir lisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 70 almış olmak,

10 Zabıta Memuru: Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSS P93 puan türünden en az 70 almış olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 24 ile 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular Şükraniye Mahallesi. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı No:2 adresindeki Yıldırım Belediye Başkanlığı hizmet binası içinde kurulacak olan başvuru noktasına şahsen yapılacak.

GEBZE BELEDİYESİ 45 ZABITA MEMURU ALIMI YAPACAK

Gebze Belediye zabıta kadrosuna memur alımı yapacak. Gebze Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda zabıta memuru kadrosunda istihdam etmek üzere 45 memur alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak belediye memuru alımında başvuru bilgileri yazımızda.

GEBZE BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

Gebze Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı başvurusu 31 Ağustos 2020 ile 9 Eylül 2020 tarihleri arasında Zabıta Müdürlüğü Trafik Eğitim Parkı’nın yer aldığı; Arapçeşme Mahallesi 1051/1 Sokak No:18 Gebze/KOCAELİ adresine şahsen yapılacak.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ EN AZ LİSE MEZUNU ZABITA ALIMI YAPACAK

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı en az lise 25 zabıta memuru alımı yapılacak. KPSS puanı ile yapılacak zabıta alımında ilanında şartlar da bildirildi. KPSS puanı ile Eyüpsultan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak memur alımı olcak.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018-KPSS P94, Önlisans 2018-KPSS P93 ve Lisans 2018-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

h) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

ı) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanısıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

i) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

j) Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS İngilizce veya Arapça sınavından en az (C) seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.

MEZUNİYET VE KPSS ŞARTI

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

İlana başvurular 17 ile 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Başvurular Nişanca Mahallesi Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresindeki Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak.