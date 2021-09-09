09 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.438 0.29 EURO 10,0360 0.19
USD 8,4680 0.06 ALTIN 488,610 0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

4 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti

AA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 13:22 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 13:22

Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan Fiji’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 4 aylık bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.


Fiji Sağlık Bakanı James Fong, Bakanlığın resmi internet sayfasından  yaptığı yazılı açıklamada, ülkede son 24 saat içinde Kovid-19’dan hayatını  kaybeden 3 kişiden birinin 4 aylık bir bebek olduğunu belirtti.
 
Bakan Fong, bebeğin 1 Eylül'de hafif solunum sıkıntısıyla başkent  Suva'daki sağlık merkezine getirildiğini ve gerekli tetkiklerin ardından Koloni  Savaş Anıtı Hastanesine transfer edildiğini söyledi.
 
 Nakledildiği hastanede bebeğe Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan  Bakan Fong, "Annesi, sağlık ocağına başvurmadan iki gün önce bebeğin öksürüğü  olduğunu ve hırçın davrandığını söyledi. Başvurusundan önceki gece de ateşi  çıkmış. Hastaneye kabul sırasındaki protokole göre yapılan Kovid-19 testi pozitif  çıkmış ve maalesef hastaneye yatırıldıktan beş gün sonra öldü." ifadelerini  kullandı.
 
Resmi verilere göre, Fiji'de son 24 saatte 240 vakanın kaydedildiğini  belirten Fong, biri 66 diğeri 76 yaşındaki iki erkek hastanın da hayatını  kaybettiğini söyledi.
 
Güney Pasifik Okyanusu’nda 300'den fazla takım adadan oluşan ve  yaklaşık 890 bin nüfuslu Fiji’de, Kovid-19’a yakalanan toplam 48 bin 393 kişiden  528’i hayatını kaybetti.
 

ETİKETLER

fiji bebek korona
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.