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4 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 20:19 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 20:38

Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı,  26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin  sayısı ise 6 bin 96 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,54,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,84 olarak kayda geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 303 bin 572'si  birinci doz, 27 milyon 831 bin 610'u ikinci doz, 5 milyon 194 bin 192'si üçüncü  doz olmak üzere 74 milyon 329 bin 374'e yükseldi.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla  Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir Tekirdağ ve İzmir oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Siirt, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak  sıralandı.
 
"Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun"
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok  üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun,  kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.
 

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