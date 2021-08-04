4 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 191 milyon TL'yi aşmış durumda.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto 'da çekiliş heyecanı yaşandı. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye 191 milyon 131 bin 461 TL. Kazandıran numaralar ise 23-33-35-51-59-67- Joker 89 oldu.

4 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde haftanın ikinci çekilişi bu akşam yapıldı. www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşti. Sonuçlara göre, 5+1 ve 6 bilen çıkmadı ve 192.146.321,16 TL büyük ikramiye devretti.