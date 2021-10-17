3D karın germe yönteminin avantajları nelerdir?

Son zamanlarda popüler hale gelen vücut şekillendirme işlemlerinden biri olan 3D karın germe yöntemini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. İlsun Aka sizler için anlatıyor.

3D karın germe vücut şekillendirme ameliyatlarından biridir. Çeşitli nedenlerle kilo veren kişilerin sarkmış bölgelerini ortadan kaldırmak estetik işlemdir. Vücut germe ameliyatı veya 360 derece vücut ameliyatı olarak da bilinmektedir. Özellikle karnın ön ve arka bölgesindeki fazla yağ ve deriyi alıp karın kaslarını güçlendiren ve dikişlerle bu bölgeleri sıkılaştıran bir ameliyattır.

Obeziteye çözüm değil, vücut şekillendirme sürecidir

Fazla deri ve vücut yağını almak isteyen kişiler sıklıkla bu yöntemi tercih etmektedir. Uzman bir plastik cerrah tarafından yapılan bu ameliyat türü genellikle mide küçültme ameliyatı ve diyet uzmanları ile normal kişilere göre daha fazla kilo veren kişiler için uygundur. Aşırı kilo veren kişiler aşırı cilt problemleri yaşayacak ve ciltleri ciddi şekilde deforme olacaktır.

3D karın germe yöntemi için en uygun hasta grubu, sigara içmeyen, kilolarını koruyan ve aşırı kilo verdikten sonra vücudunu sarkık olan hasta grubudur. Hastanın kilo verme yöntemi tüp mide ameliyatı ise bu hastaların doğal beslenme sürecinin bozulduğu düşünüldüğünde ameliyat öncesi ve sonrası süreçte daha dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır. İşlem öncesi kişilerin sağlık sorunları olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Gerekli kan testlerinin yapılması gerekir. Sigara içmek ameliyatın iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. 3D karın germe cerrahi dikişler gerektiren bir operasyondur. Sigara içenlerde bu tip ameliyatlarda dikiş yerinde doku kaybı olur ve cilt kesi izine bağlanır. Bu operasyondan sonra deniz ve güneş tatili yapılması önerilmez. Ameliyat olmaya karar verenler, tedavi edilecek bölgeyi 3 hafta içinde aşırı güneşe maruz kalmaktan korumalıdır.

Ameliyat sonrası süreç