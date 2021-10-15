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39 ilaç piyasadan toplatılıyor, isimleri açıklandı! Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu

15 Ekim 2021 Cuma - 16:36 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 16:36

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TİTCK, kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 39 ürün için piyasadan toplatılma kararı aldı.
 
Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama ise şu şekilde:
 
Ekte yer alan listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
 
İşte o ürünler:
 

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