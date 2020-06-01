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39 derece ateşi çıkan kaçak Afgan, hastaneye kaldırıldı!

DHA |  01 Haziran 2020 Pazartesi - 13:30 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 13:30

Sivas'ta polisin şüphelenerek kimlik sorduğu, ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu C.A.(39), ateşinin yüksek olduğunu belirtmesi üzerine sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı.


Olay, Atatürk Caddesi Kepçeli Kavşağı'nda yaşandı. Polisin şüphelenerek kimlik sorduğu C.A. kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığını ve kimliğinin olmadığını söyledi. Afganistan uyruklu olduğunu belirten C.A., hasta ve yüksek ateşli olduğunu söyledi.
 
Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, C.A'nın ateşinin 39 derece olduğunu tespit etti. Bu sırada polis ekipleri de cadde üzerinde yürüyen vatandaşları C.A.'nın yakınından geçmemesi için uyardı. C.A., ambulansla Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) kaldırılarak tedavi altına alındı.
 

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