Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişi kayıt altına almak, tarihe ve geleceğe not düşmektir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 2017 yılından bugüne 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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- 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi
365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi
16 Ağustos 2020 Pazar - 20:16 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 20:16