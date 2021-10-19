3600 ek göstergede yeni rakamlar!

3600 ek gösterge gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge açıklaması sonrası çalışmalar başlamış, vatandaşların da konuyla ilgili araştırmaları hızlanmıştı. 3600 ek gösterge kapsamına 4 meslek dışında öğretmenler ve diğer yöneticiler de alındı. Bu kapsamda şube müdürlerinin 2200 olan ek göstergesi artacak. Genel müdür yardımcıları 6400’ü görecek, daire başkanları ise 4800 ek göstergeye ulaşacak. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ek göstergenin çıkması durumunda hangi meslek ne kadar maaş alacak?

Memur ve emekli memurun gözü kulağı 3600 ek göstergede. Kasım ayında toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) gündeminde yer alan konulardan biri de 3600 ek gösterge olacak. Peki, 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak? İşte 3600 ek göstergede son durum…

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, “yapılan çalışmalarda kapsam daha geniş tutuluyor. Çalışmalar tamamlandığında hem kapsam belli olacak hem de statüye göre mi yoksa eğitim durumuna göre mi artış yapılacağı da açıklığa kavuşmuş olacak” ifadeleri kullanıldı.

HANGİ MESLEKTE 3600 EK GÖSTERGE KAPSAMINDA?

Ek gösterge arttığı zaman memurların hem ikramiyeleri hem de emekli maaşları yükselecek. Burada ortalamalara baktığımızda emekli maaşlarında 1000 TL'nin üzerinde bir artış gerçekleşirken, ikramiyelerdeki artış 38 bin liraya kadar çıkacak.

Geçtiğimiz hafta bu konuda daha önce yapılmış olan çalışmalarla ilgili taslakları ilk kez Sabah Memurlar olarak açıklamıştık. Şimdi bu çalışmalarla ilgili yeni gelişmelere de ulaşmış bulunuyoruz. Söz konusu çalışmalarda idarecilerin de kapsama alınması gündeme gelmişti. Bu gerçekleştiğinde birçok idari kadroda da ek göstergeler artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı yetkilileri çalışmaları alternatifleriyle birlikte hazırlayacaklar. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bu taslaklara son şekli verilevcek. Ancak dediğimiz gibi bu çalışmalar çok kapsamlı olduğu için sabırla bitmesini beklemek gerekiyor.

Şimdi masada çalışmaları süren bazı mesleklerle ilgili gelişmeler şöyle:

*Şube müdürü (1/4) olarak çalışanların ek göstergesi 2200'den3600'e çıkacak. 30 yıllık bir şube müdürünün emekli ikramiyesi böylece 30 bin TL artmış olacak.

*Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.

*Daire Başkanlarının ek göstergesinin ise 4800 olması öngörülüyor.

*Bütün bunlara ilaveten şef, memur, bilgisayar İşletmeni ve veri hazırlama işletmeni gibi diğer unvanlarda ek gösterge düzenlemesi yapılacak

*Mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen müfettişlik, denetçilik, kaymakamlık gibi kariyer mesleklerinin ek göstergeleri de yükselecek.

*Polis memurlarının yanı sıra emniyet müdürlerinin emniyet amirlerinin komiserlerin baş komiserlerin ve diğer polislerin ek göstergeleri de masaya yatırılacak

*Üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları, üniversite daire Başkanları, fakülte sekreterleri ile diğer personel de gündeme gelecek.

*Bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları, il müdürleri de değerlendirilen unvanlar arasında.

EK GÖSTERGE İLE MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?