3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Milyonlarca kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisi devam ediyor. Kamu personelini ve emeklisinin maaşları, ve ikramiyelerini doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili talepler dile getirilmeye devam ediyor. 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama Türk Sağlık-Sen'den geldi. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte detaylar...

Hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşlarını ve ikramiyelerini doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge bekleyişi devam ediyor. Sayıları milyonları bulan memur ların 3600 ek gösterge çıkması halinde maaşlarında ve ikramiyelerinde büyük oranda artış gerçekleşecek. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler...

Kamu personelinin 3600 ek gösterge bekleyişi devam ediyor. Ek göstergenin yükseltilmesi sayıları 1,6 milyon olan öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerini etkileyecek.

Ek gösterge rakamları unvan, sınıfı ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Ek göstergelerin 2200’den 3 bin ve 3600’e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları artacak.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Özellikle corona virüs sürecinde emek veren sağlık çalışanlarının beklentisi ise 3600 ek göstergenin çıkması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge ile ilgili sorusuna "Verilen söz ne ise tutarız" diye müjdeyi vermişti.

Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI 3600 EK GÖSTERGE HAYATA GEÇMESİNİ İSTİYOR

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci , sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkati çekmek için Şehir Hastanesi bahçesinde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin 11 Mart'tan bu yana yürüttüğü corona virüs salgınıyla mücadelenin kahramanlarının, sağlık çalışanları olduğunu belirtti.

Kahveci, Sağlık çalışanlarının alın terlerinin heba edilmemesi gerektiğini vurgulayarak sağlık çalışanlarına taban aylığa artış yapılması talebini yineledi.

Ayrıca, beklentilerinin salgının seyrini artırarak devam ettiği bugünlerde sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesi olduğunu dile getiren Kahveci, "Maaşlara acilen zam yapılmalı, ücretler iyileştirilmelidir. Bu iyileştirme sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsamalı, herhangi bir ayrıma gidilmemelidir. Döner sermaye sorununa sosyal taraflarla görüşülerek makul bir düzeyde çözüm üretilmelidir. Söz verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi, bir an önce hayata geçmelidir. Süresiz sözleşmelilere, 3 1 süreli sözleşmelilere, vekil ebe hemşireler ile kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına kadro verilmeli, 4/A dışındaki tüm istihdam modelleri kamuda terk edilmelidir." ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE VE DİN GÖREVLİLERİ DE YARARLANACAK

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.