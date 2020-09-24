3600 ek göstergede son durum ne sorusu milyonlarca memur ve memur emeklisinin merak ettiği konuların başında geliyor. Memur ve memur emeklisinin maaşları ve ikramiyelerini doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? 3600 ek gösterge ne zaman meclise gelecek? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler...

Hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşları ile ikramiyelerini doğrudan etkileyecek 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. 3600 ek göstergenin çıkması halinde milyonlarca memur un maaş ve ikramiyelerinde büyük oranda artış yaşanacak. Son olarak 3600 ek gösterge ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Katıldığı programda konuşan Bakan Soylu, polislerin 3600 ek gösterge talebine ilişkin soruyu cevapladı. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? 3600 ek gösterge ne zaman meclise gelecek? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son durum...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Kamu personeli hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmenlerin 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sayıları milyonları bulan memurların maaşları ile ikramiyelerini doğrudan etkileyecek 3600 ek gösterge ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Bakan Süleyman Soylu Polislerin 3600 ek gösterge ve özlük hakları ile ilgili soruya cevap verdi. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın bu konuda talimatı olduğunu, ilerleyen süreçte bu talimatın gereğinin yerine getirileceğini söyledi.

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

TBMM Genel Kurulu 28 Temmuz 'da tatile girmişti. Meclis 1 Ekim Perşembe günü yeni yasama yılına başlamak üzere toplanacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?

Meclisin 1 Ekim'de açılacak. Ancak 3600 ek göstergenin meclis gündemine gelip gelmeyeceği ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorusu üzerine ek gösterge, döner sermaye ve sağlık çalışanlarının maaşlarına zam talepleri hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bakan Koca, döner sermaye konusunda ise; "3600 ek gösterge bunla ilgili genel bir çalışma var ama döner sermayenin kaldırılması gibi bir durum şuan söz konusu değil. Biz performansı daha etkin kılmak istiyoruz. Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında bir düzenleme yaptık biliyorsunuz. 3600 Ek Göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları için değil diğer benzer çalışanlarla ilgili bir çalışma var. Bizim şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini kolaylaştırmak olacak." dedi.

Son olarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın bu konuda talimatı olduğunu, ilerleyen süreçte bu talimatın gereğinin yerine getirileceğini söylemesi 3600 ek göstergenin bu dönem meclise geleceğinin işaretlerini veriyor.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE VE DİN GÖREVLİLERİ DE YARARLANACAK

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.