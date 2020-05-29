3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıkacak mı? Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi!

Sayıları 1.6 milyona ulaşan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış sonrası sağlık çalışanlarıyla kısa bir sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili sorulara da cevap verdi. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman meclise gelecek? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamaları...

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesi ile ilgili bekleyiş sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış sonrası sağlık çalışanlarıyla sohbetinde 3600 ek gösterge sorulara da cevap verdi. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman meclise gelecek? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 3600 ek gösterge ile ilgili yanıtı...

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde sevindirici haber geldi.

"VERİLEN SÖZ NE İSE TUTARIZ"

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış sonrası sağlık çalışanlarıyla kısa bir sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge ile ilgili sorusuna "Verilen söz ne ise tutarız" diye yanıt verdi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memur ile memur emeklilerini ilgilendiriyor. Devlet memurlarının da 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendiriyor. Bu kişiler çalışırken aldıkları maaş, emekli oldukları zaman alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesi ek gösterge parametlerine göre değişiyor.

MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

Ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira; öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkacak personelde ise artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek.

Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ortalama olarak ise emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacak.

İKRAMİYEDE ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkacak personelde emekli ikramiyesinde artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık emekli ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda bu ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurun kıdem süresi ve derecesine göre artış oranı değişecek.