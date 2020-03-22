3600 ek göstergede son durum ne?

Ek gösterge memurlarda ücreti ve emekli maaşını etkiliyor. Koronavirüse karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanlarının da ek gösterge için talepleri var. Sağlık çalışanlarının düşük ücret almamasını ve emeklilikte maaşlarının yarısını kaybetmemelerini sağlamak, onlara verdiğimiz önemi gösterecektir.