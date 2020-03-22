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3600 ek göstergede son durum ne?
Milyonlarca hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde de özveriyle çalışan sağlıkçılar 3600 ek göstergede kendilerine öncelik verilmesini talep ediyor.
Ek gösterge memurlarda ücreti ve emekli maaşını etkiliyor. Koronavirüse karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanlarının da ek gösterge için talepleri var. Sağlık çalışanlarının düşük ücret almamasını ve emeklilikte maaşlarının yarısını kaybetmemelerini sağlamak, onlara verdiğimiz önemi gösterecektir.